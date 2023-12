Einstimmung auf das große Fest

Nachdem die Chöre, begleitet vom Orgelspiel von Carolin Raschke, gemeinsam mit dem Publikum den Abend musikalisch mit dem Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ eröffnet hatten, dankte Albert den Besuchern, dass sich so viele Birkenauer auf den Weg gemacht haben, um sich gemeinsam mit wunderbaren Liedern, Klängen und Gesang auf eine besinnliche Weihnachtszeit einzustimmen – trotz allem, was in der Welt oder auch im persönlichen Leben an Unbill geschehe.