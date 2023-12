Die Hütten stehen bereits

Gerade erst waren sie in Nieder-Liebersbach im Einsatz, nun stehen sie bereits auf dem Platz La Rochefoucauld im Herzen von Birkenau: die Weihnachtsmarkthütten. Mitarbeiter des Bauhofs waren bereits zu Beginn dieser Woche fleißig dabei, den Festplatz Schritt für Schritt weihnachtlich herzurichten.

Für den letzten Schliff werden dann die Budenbetreiber sorgen, die die Holzhütten mit Leben füllen werden. Der Weihnachtsmarkt in der Kerngemeinde Birkenau ist samstags von 16 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. An beiden Tagen ist ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant: