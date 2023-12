Junge Chöre begeistern bei Weihnachtskonzert

In der Kirche in Affolterbach war es dunkel. Nach und nach kommen die Sänger des Kinderchores der Scharbacher Chöre in den Raum. In ihren Händen halten sie dabei kleine Teelichter. Gruppe für Gruppe wird so die Kirche erhellt. Dabei singen sie das erste Lied des Abends: „Wir sagen euch an den lieben Advent“.