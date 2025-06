Foto: Fritz Kopetzky

Völlig in ihrem Element: Chorleiterin und Opernsängerin Susanne Hoffman-Rettig (Mitte) begeistert die Zuschauer bei der „Night Of The Golden Scharbock“ mit ihrer Interpretation des Liedes „Running“ von Sarah Brightman. Mit beeindruckender Leichtigkeit meistert sie die hohen Töne und sorgt so für Gänsehaut im Publikum.