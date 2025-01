Dass sie die Lizenz zum Singen reichlich verdient haben, das wollen die Scharbacher Chöre am 27., 28. und 29. Juni bei der „Night of the Golden Scharbock, Vol. 007“ unter Beweis stellen. Das große Musikevent findet wieder in der Peter-Heckmann-Halle in Affolterbach statt. Der Kartenvorverkauf läuft bereits auf Hochtouren, noch gibt es aber Tickets.