Loenko setzt auf die Heimstärke

Fußball-Gruppenligist SG Wald-Michelbach geht am Sonntag ab 15 Uhr ersatzgeschwächt in sein Heimspiel gegen die aufstrebende TSV Auerbach. Andre Roth und Jannik Oberle fallen verletzt aus, Philip Trares ist gesperrt. Und so wird unter anderen SG-Abteilungsleiter Dimitri Loenko wieder die Fußballschuhe schnüren: „Ich freue mich darauf, ich habe diese Woche auch schon trainiert.“