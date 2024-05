Hitziges Spiel für SG Wald-Michelbach erwartet

Fußball-Gruppenligist SG Wald-Michelbach ist am morgigen Sonntag (14 Uhr) bei Dersim Rüsselsheim zu Gast und hofft dann wenigstens auf einen Auswärtspunkt. „Wir wollen unser Auf und Ab beenden“, sagt SGW-Abteilungsleiter Dimitri Loenko angesichts der ausbaufähigen Auswärtsbilanz seiner Elf und spricht von einem wichtigen Spiel. Die Wald-Michelbacher arbeiten schließlich nach wie vor engagiert am Klassenerhalt. Doch auch Rüsselsheim ist als Tabellensechster noch nicht ganz gesichert. Loenko: „Noch ist nicht klar, wie viele Mannschaften absteigen.“

Endspiele vermeiden

Die Überwälder wollen es aber nicht darauf ankommen lassen und Endspiele an den letzten beiden Spieltagen gegen Geinsheim und Höchst möglichst vermeiden. „Wir werden weiterhin alles reinwerfen“, sagt der SGW-Abteilungsleiter. Die Mannschaft von Trainer Nico Garotti hat sich entsprechend gut auf das Spiel in Rüsselsheim vorbereitet, die Stimmung im Team sei ebenfalls gut, sagt Loenko, der allerdings nicht die beste Erinnerung an das Hinspiel gegen Dersim hat. Denn damals verletzte sich SGW-Toptorjäger Andre Roth schwer an der Schulter und musste daraufhin seine Karriere beenden. „Damit kam auch ein Bruch in unser Spiel“, sagt der Abteilungsleiter, dessen Mannschaft seitdem um den Klassenerhalt bangt. „Wir stellen uns auf ein hitziges Spiel ein“, sagt Loenko.