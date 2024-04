Bei der SG Wald-Michelbach stimmt vor allem die Moral

Fußball-Gruppenligist SG Wald-Michelbach geht in die entscheidenden Wochen; zumindest, was den angepeilten Klassenerhalt beim Aufsteiger betrifft. „Wenn es ein erfolgreicher April wird, dann können wir uns von unten verabschieden“, sagt Abteilungsleiter Dimitri Loenko mit Blick auf die Tabelle.

Und schon am Sonntag (14 Uhr) können die Überwälder die Weichen in die richtige Richtung, sprich: in Richtung Klassenerhalt, stellen, wenn der SKV Büttelborn an der Wald-Michelbacher Rudi-Wünzer-Straße zu Gast ist.