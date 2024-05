SG Wald-Michelbach: Jannik Oberle macht Schluss

Fußball-Gruppenligist SG Wald-Michelbach hat den Klassenerhalt am vergangenen Samstag mit einem 4:0-Erfolg bei der TSV Auerbach nahezu perfekt gemacht. „Die Saison ist im Prinzip gelaufen“, sagt SGW-Abteilungsleiter Dimitri Loenko, dessen Mannschaft zwei Spieltage vor Schluss fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz nach unten hat. Die Überwälder wollen sich am Sonntag (15 Uhr) in ihrem letzten Heimspiel der Saison d ordentlich vom Publikum verabschieden und peilen gegen den SV Geinsheim einen Heimsieg an. „Wir wollen die Saison gegen Geinsheim vergolden“, sagt Loenko.