Verbandsliga: Eintracht Wald-Michelbach ist jetzt schon Vierter

Eintracht Wald-Michelbach hat nach dem 2:1-Sieg im Verfolgerduell gegen DJK Sportfreunde Bad Homburg den vierten Platz erobert und visiert jetzt sogar den Relegationsplatz an. Die Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger gewann am Samstag ihr Heimspiel gegen den Tabellenfünften nach einem späten Tor von Florian Butscher mit 2:1 (1:1). Die Eintracht konnte in diesem Jahr bislang alle ihre Spiele gewinnen. Die letzte Niederlage verbuchten die Überwälder am 11. November 2023 – beim 2:3 gegen Spitzenreiter SV Unter-Flockenbach.

„Es war ein toller Nachmittag“, sagte ETW-Pressesprecher Lothar Strusch nach einem starken Spiel zweier technisch brillanter Mannschaften vor 200 Zuschauern. Die Gastgeber waren hoch motiviert und hatten viele gute Chancen. „Aber es war bis zum Schluss spannend“, sagte Strusch angesichts ambitionierter Gäste aus Bad Homburg, die mit einem Fanbus angereist waren.

Die Eintracht setzte früh ein Ausrufezeichen, als Michel Klinger schon nach vier Minuten das 1:0 markierte. Er traf nach einem Eckball aus 17 Metern mit einem leicht abgefälschten Schuss. Der starke Torwart der Gäste war chancenlos. Klinger hatte viele gute Aktionen, so auch mit zwei Lattentreffern. „Er hat immer wieder für Unruhe im gegnerischen Strafraum gesorgt“, sagte Strusch zum eindrucksvollen Auftritt des Routiniers.

Starke Leistung von Michel Klinger

Die Gastgeber mussten nach zwölf Minuten nach einem Missverständnis in der Innenverteidigung zwar das 1:1 hinnehmen. Doch Wald-Michelbach blieb am Drücker. Yannick Marx scheiterte mit einem Schuss aus 14 Metern nur knapp, Klinger traf aus kurzer Entfernung das Aluminium. Die Eintracht setzte mit Wiederanpfiff nach. Florian Butscher schoss den Ball nach einer guten Kombination über mehrerer Stationen flach am Tor vorbei, einen 18-Meter-Schuss von Ylli Cermjani fischte der Keeper aus dem Toreck. Butscher auf Vorarbeit von Klinger musste sich ebenfalls dem Torwart geschlagen geben. „Butscher ist seit drei Spielen überragend“, sagte Strusch. Der eingewechselte Felix Fischer brachte zusätzlichen Schwung ins Spiel, mit der Folge, dass Butscher kurz vor Schluss das 2:1 markierte.

Sportfreunde-Trainer Alexandros Theodosiadis sprach von einem verdienten Sieg der Eintracht. ETW-Coach Ripperger bedankte sich für die gute Vorbereitung seiner Mannschaft auf das Schlüsselspiel gegen Verfolger Bad Homburg. „Unsere Mannschaft ist hoch motiviert – es passt alles gut zusammen“, sagte Strusch.

Eintracht Wald-Michelbach: Gärtner, Möldner, Fabian Marx, Bundschuh, Yannick Marx (ab 90+3. Siefert), Sachs, Klinger (ab 90+1. Schwinn), Cermjani, Ernst, Butscher, Siby (ab 59. Fischer).

Tore: 1:0 Klinger (4.), 1:1 Burcu (12.), 2:1 Butscher (87.).

Zuschauer: 200. - Beste ETW-Spieler: Klinger, Butscher, Cermjani, Fabian Marx. jaz

TS Ober-Roden - SV Unter-Flockenbach 1:0 (1:0)

Der SV Unter-Flockenbach hat in der Fußball-Verbandsliga Süd wieder eine Partie verloren. Beim Tabellenzehnten TS Ober-Roden unterlag der Spitzenreiter mit 0:1 (0:1). In der Liga haben die „Flockies“ aber weiter einen ganz großen Vorsprung auf die Konkurrenz.

„Wir haben es nicht geschafft, ein Tor zu machen. Dann verliert man eben so ein Spiel“, sagte der Unter-Flockenbacher Teamchef Markus Müller nach der zweiten Niederlage und machte klar: „Das kommt wirklich selten vor, aber diesmal hätten wir auch noch 30 Minuten länger spielen können und hätten wohl nichts getroffen. Ober-Roden hat sich auch in alles geschmissen. Kompliment, aber der Sieg von Ober-Roden war doch glücklich.“

Beim Tabellenführer fehlte krankheitsbedingt Torjäger Lotfi Graidia. „Das hat man dann doch gemerkt“, sagte Müller. Auch Jan Mayer stand diesmal nicht in der Anfangself. Niko Paschaloglou ersetzte in der Startformation Graidia und Max Lambert Kougang spielte für Mayer. Ober-Roden machte zunächst Druck. Erst nach acht Minuten konnten sich die „Flockies“ befreien. Paschaloglou hatte die erste gute Chance, schoss nur knapp vorbei (9.). Ein Kurzpassspiel war auf dem schlechten Rasen nicht wirklich möglich. TS-Akteur Jannik Zeise prüfte den Unter-Flockenbacher Keeper Arthur Kovis (18.). Auf der anderen Seite schoss Niklas Schneider nach einem guten Angriff dem Ober-Rodener Schlussmann Niklas Schwaar aus kurzer Distanz direkt in die Arme (23.).

In der Folge wurden die Platzherren stärker und erspielten sich gute Chancen. Den Kopfball von Tonyukuk Yildirim parierte Kovis noch glänzend (37.). Wenig später war der Torhüter aber geschlagen. Yannik Schultheis staubte aus kurzer Distanz zur nicht unverdienten 1:0-Führung von Ober-Roden ab (43.). Kurz vor der Pause vergab Linus Hebling den Ausgleich, als er aus 16 Metern an Schwaar scheiterte (45.+2). Die Unter-Flockenbacher kamen motiviert aus der Kabine und zogen sofort ein Powerplay auf. Heblings Schuss ging vorbei (52.), Paschaloglous Knaller wurde von einem Ober-Rodener Abwehrbein abgeblockt (55.). Der Spitzenreiter erhöhte nun das Tempo. Nach einer Notbremse sah TS-Akteur Marius Wertge die Rote Karte (58.). Hebling wäre frei durch gewesen. Das Trainerduo Dalio Memic und Nico Hammann nahm jetzt einen Dreifachwechsel vor: Fabio Hechler, Leon Gelzenlichter und Owen Lobo kamen in die Partie (65.). Morris Nag hatte kurz darauf die nächste gute Möglichkeit. Doch auch seinen Kopfball parierte der starke Schwaar (71.). Ober-Roden kam nun gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte heraus. Die Unter-Flockenbacher waren dem Ausgleich nahe. Doch immer war ein Abwehrbein dazwischen oder Schwaar hielt glänzend. Nag zielte knapp vorbei (86.). Die letzte Großchance hatte Gelzenlichter in der Nachspielzeit (90.+6).

„Wir verfallen nun sicher nicht in Panik, haben nun erst einmal Osterpause“, sagte Teamchef Müller nach der ersten Auswärtsniederlage.

SV Unter-Flockenbach: Kovis - Kamuff (77. Mayer), Unrath, Kougang, Nag, Arikan, Schneider (65. Hechler), Paschaloglou (64. Gelzenlichter), Zyprian (64. Lobo), Hammann, Hebling.

Tor: 1:0 Schultheis (43.).

Beste Spieler: Schwaar - Nag. bol

SG Modau - SG Wald-Michelbach 3:5 (0:4)

Fußball-Gruppenligist SG Wald-Michelbach sicherte sich bei der SG Modau drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Mannschaft von Trainer Nico Garotti feierte einen 5:3 (4:0)-Erfolg und hätte noch höher gewinnen können. „Das war verdammt wichtig“, sagte der Sportliche Leiter Dimitri Loenko angesichts des deutlichen Signals seiner Mannschaft in der entscheidenden Phase des Abstiegskampfs. Die Konkurrenz auf den unteren Tabellenplätzen spielte außerdem für die Überwälder. So kam der FC Alsbach bei der FSG Riedrode nur zu einem Punkt. „Wir sind in der unteren Tabellenhälfte der Gewinner des Spieltags“, sagte Loenko. Die Stimmung beim Aufsteiger war entsprechend gut.

„Das war hochverdient, auch wenn die drei Gegentore unnötig waren“, sagte Loenko. Die SGW kämpfte und wurde am Ende für ihr großes Engagement belohnt. „Das hat der Verein auch verlangt.“ Mit dem 5:0 verloren die Gäste etwas den Faden gegen dann vor allem über die rechte Seite immer stärker auftrumpfende Modauer. „20 Minuten vor Schluss mussten wir einen Doppelschlag hinnehmen. Da sind wir schon ins Schwitzen geraten.“ Das 3:5 der Gastgeber kurz vor Schluss war allerdings nur noch Kosmetik.

Das 1:0 für Wald-Michelbach erzielte David Schmidt nach wenigen Minuten nach einem gelungenen Spielzug über die rechte Seite. Das 2:0 „war herausragend“, sagte Loenko. Denn Jannik Oberle, der zu den besten Spielern gehörte, hatte per Direktabnahme Maß genommen und den Ball aus gut 25 Metern unhaltbar ins linke Toreck befördert. Das 3:0 köpfte Jonas Ripper nach einem Einwurf, das 4:0 erzielte Gero Lammer im Nachsetzen. Doch mit dem 5:0 durch ein Eigentor der SG Modau nach scharfer Flanke von Oberle „sind wir dann etwas sorglos geworden“, sagte der Sportliche Leiter.

SG Wald-Michelbach: Florig, Gölz, Schmitt, Lammer, Schmidt, Oberle, Jahn, Ripper, Franck, Trautmann, Fischer.

Tore: 0:1 Schmidt (8.), 0:2 Oberle (20.), 0:3 Ripper (25.), 0:4 (40.), 0:5 (55., Eigentor), 1:5 (75.), 2:5 (80.), 3:5 (88.). -