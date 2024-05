Verbandsliga: ET Wald-Michelbach dreht noch einmal auf

Im Derby ging es für beide Teams um nichts mehr. Letztlich gab es auch keinen Sieger im Duell zwischen den beiden Fußball-Verbandsligisten Eintracht Wald-Michelbach und Meister SV Unter-Flockenbach. Nach kurzweiligen 90 Minuten plus Nachspielzeit endete die Partie vor 300 Zuschauern mit 3:3. Für beide Mannschaften war es der Nachmittag der Abschiede. Bei der Eintracht sagten fast alle Spieler des aktuellen Kaders Adieu. In der nächsten Spielzeit startet das Team in der Gruppenliga. „Luca Ernst und Boubacar Siby, der zusammen mit Sascha Amend die zukünftige Mannschaft trainiert, bleiben noch hier, der Rest geht“, sagte der Wald-Michelbacher Pressewart Lothar Strusch. Auch das Trainergespann um Ralf Ripperger wurde verabschiedet. Das letzte Spiel war es aber für den aktuellen Kader nicht. Am Sonntag, 15.30 Uhr, bestreiten die Wald-Michelbacher noch das Kreispokalfinale gegen den Kreisoberliga-Meister SV Fürth.