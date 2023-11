Verbandsliga: So etwas hat Unter-Flockenbach noch nicht erlebt

Tag der offenen Tür in der Fußball-Verbandsliga. Der SV Unter-Flockenbach gewann bei der Spielvereinigung Neu-Isenburg mit 11:6 (7:2). „So ein Spiel habe ich noch nicht erlebt“, sagte SVU-Sportdirektor Markus Müller zum Torfestival. Doch die Unter-Flockenbacher blicken mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Partie zurück. Denn sechs Gegentore seien zu viel, sagte der SVU-Funktionär: „Vier von sechs Gegentoren haben wir selbst gemacht. Nach vorne gut, hinten waren wir vogelwild.“ Der SVU kassierte in Neu-Isenburg schlicht zu viele Tore, vor allem in der Schlussphase.