SV Unter-Flockenbach macht großen Schritt zur Hessenliga

Fußball-Verbandsligist SV Unter-Flockenbach hat die nächste Hürde in Richtung Meisterschaft genommen. Der Tabellenführer bezwang am Samstag zu Hause in einem sehr torreichen Spiel vor 180 Zuschauern den Tabellenvierten Sportfreunde Seligenstadt mit 7:3 (2:2). Das Ergebnis liest sich klar. Aber es war ein hartes Stück Arbeit für den Spitzenreiter. Zeitweise drohte die Partie sogar zu kippen.