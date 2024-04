Verbandsliga: Noch offene Fragen bei Eintracht Wald-Michelbach

Eintracht Wald-Michelbach ist bereits am Freitag ab 20 Uhr zum Spitzenspiel in der Fußball-Verbandsliga beim Tabellendritten SV Pars Neu-Isenburg zu Gast. Die Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger hat noch eine kleine Chance, den Relegationsplatz zwei zu erreichen (allerdings sind es jetzt schon sechs Punkte Rückstand auf RW Darmstadt) und könnte somit im besten Fall um den Aufstieg in die Hessenliga spielen. Doch soweit will bei den ETW-Verantwortlichen im Moment niemand denken. Denn der Verein strukturiert sich gerade neu und noch ist nicht klar, wie es für die Wald-Michelbacher nach dieser Saison weitergeht.