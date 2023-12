Verbandsliga: SV Unter-Flockenbach trainiert in Weinheim

Dalio Memic ist skeptisch, was die Durchführung des letzten planmäßigen Punktspiels vor der Winterpause gegen Rot-Weiß Darmstadt am Sonntag (14.30 Uhr) betrifft. „Der Platz ist zurzeit gesperrt, denn er liegt voller Schnee. Ich bezweifle zwar, dass gespielt werden kann, dennoch bereiten wir uns so vor wie immer“, sagt der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SV Unter-Flockenbach.