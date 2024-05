Fußball-Verbandsligist SV Unter-Flockenbach könnte vielleicht schon am Samstag die Meisterschaft feiern – ohne zu spielen. Der abgeschlagene Tabellenletzte FFV Sportfreunde Frankfurt hat keine Lust mehr, nach Südhessen zu reisen und sagte am Donnerstag das Spiel ab. Beim SVU ist man darüber sauer. „Unsere Befürchtungen haben sich leider heute Morgen bewahrheitet“, heißt es auf der Facebook-Seite des Vereins. Und weiter: „Im Sinne des Sports ist das nicht! Die Fairness und der Respekt gegenüber unserem Verein wie auch dem SV Pars Neu-Isenburg wird mit Füßen getreten. Wir müssen das so akzeptieren und nun das Spiel des SV Pars abwarten. Entweder haben wir nächste Woche in Rodgau unseren Matchball oder wir fahren bereits als Meister und Aufsteiger dort hin.“