Jens Bundschuh geht von Wald-Michelbach nach Unter-Flockenbach

Gefeiert wird in jedem Fall am Pfingstwochenende im Hause Nag. Am Sonntag heiratet Morris Nag nun auch kirchlich seine Frau Michelle im Heppenheimer „Dom“, am Samstag muss der Mannschaftskapitän des SV Unter-Flockenbach aber noch einmal spielen, um mit einem Sieg bei der SKG Rodgau die Meisterschaft in der Fußball-Verbandsliga Süd perfekt zu machen.