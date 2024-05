SV Unter-Flockenbach: Meisterliche Hochzeit von Morris Nag

Morris Nag vom SV Unter-Flockenbach hat ein atemberaubendes Wochenende hinter sich: Siegtor im Auswärtsspiel der Verbandsliga, anschließende Meisterfeier mit dem Team und tags darauf der beflügelte Gang zum Traualtar. „Der Fußball schreibt einfach die besten Geschichten“, sagt Morris Nag mit Blick auf das jüngste Bilderbuch-Wochenende: Er erzielte am Samstag das 2:1-Siegtor bei der SKG Rodgau und feierte mit dem SV Unter-Flockenbach die Meisterschaft in der Verbandsliga und den Hessenliga-Aufstieg – als absoluter Höhepunkt fand am Sonntag die kirchliche Trauung mit seiner Michelle in Heppenheim statt.