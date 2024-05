Der SV Unter-Flockenbach steigt wieder in die Hessenliga auf

Der Fußball schreibt schon herrliche Drehbücher. So wie am Samstagnachmittag in Rodgau. Dort machte der SV Unter-Flockenbach vorzeitig die Meisterschaft in der Fußball-Verbandsliga Süd klar. Sechs Minuten vor Schluss gelang Kapitän Morris Nag der 2:1-Siegtreffer für das Team des Trainergespanns Dalio Memic/Nico Hammann. Das Besondere: Nag feierte am Sonntag mit seiner Frau Michelle in Heppenheim die kirchliche Hochzeit. Dort war dann die Hälfte der Mannschaft auch dabei.