Erneute Absage ist "Skandal" für den SV Unter-Flockenbach

Foto: Philipp Reimer Fotografie

Lennart Borgenheimer (Mitte) wird in der kommenden Saison mit Müslüm Arikan (links) beim SV Unter-Flockenbach zusammenspielen. Marius Möldner (rechts) verlässt Eintracht Wald-Michelbach in Richtung SV Fürth. Am kommenden Donnerstag treffen die beiden Vereine letztmals in der Verbandsliga aufeinander.