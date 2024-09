SV Unter-Flockenbach bringt 400 Zuschauer in Stimmung

Der SV Unter-Flockenbach feierte am Sonntagnachmittag vor 400 Zuschauern einen 3:1 (2:1)-Heimerfolg über den FC Eddersheim und hat damit die Abstiegszone in der Fußball-Hessenliga verlassen. „Das waren wichtige drei Punkte, nun haben wieder Anschluss an das untere Mittelfeld“, sagte Markus Müller, der Teamchef der Unter-Flockenbacher.