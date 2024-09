Hessenliga: SV Unter-Flockenbach hat Schiedsrichter-Frust

Wieder hat es mit dem ersten Saisonsieg nicht geklappt. Aber diesmal schrammte Fußball-Hessenligist SV Unter-Flockenbach wahrlich nur um Sekunden am Dreier vorbei. Nach dem 2:2 (1:1) vor 200 Zuschauern gegen den KSV Baunatal war die Enttäuschung groß. Vor allem auch, weil das Schiedsrichtergespann in der Schlussphase einen kompletten Blackout hatte. Der Ausgleich der Gäste fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit.