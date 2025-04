2:2 in Alzenau: Luca Kaiser sichert dem SVU einen „Bonuspunkt"

Alzenau. „Alle sind wie eine Bombe explodiert“, blickte Trainer Dalio Memic auf den Schlussakt seines SV Unter-Flockenbach beim Hessenliga-Auftritt in Alzenau. Dort war die Nachspielzeit am Donnerstag just angebrochen, die „Flockies“ lagen trotz einer überraschend starken Leistung gegen den „hessischen“ FC Bayern mit 1:2 hinten – als die Gäste die Bombe platzen ließen: Müslüm Arikan brachte einen Freistoß von rechts mit seinem starken linken Fuß scharf auf das Tor des Tabellenzweiten.