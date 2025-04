SV Unter-Flockenbach geht in Eddersheim unter

Hattersheim. Ein Dreifachwechsel bereits vor der Pause sprach aus Sicht des SV Unter-Flockenbach am Sonntag Bände: Geknickt schlichen Jens Bundschuh, Müslüm Arikan und Max Heckhoff vom Rasenplatz des FC Eddersheim. Das erfahrene Trio wurde beim Auftritt des SVU beim Abstiegsrivalen schon nach 43 Minuten von Trainer Dalio Memic vom Feld beordert – zu dem Zeitpunkt lagen die Flockies mit 0:4 hinten und schlitterten der nächsten Enttäuschung entgegen. Am Ende hieß es 2:6 (0:4) aus Sicht des Aufsteigers, der nach dem siebten Spiel in Folge ohne Sieg als 14. nun auf einen der vielen Abstiegsplätze abgerutscht ist.