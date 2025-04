Fußball

Bonusspiel vor den Wochen der Wahrheit für den SV Unter-Flockenbach

Nach dem 2:6 in Eddersheim und dem Abrutschen auf einen Abstiegsplatz ist der Hessenligist am Donnerstagabend in Alzenau gefordert. Der Gegner hat in der Winterpause noch einmal mächtig aufgerüstet.