SV Unter-Flockenbach will jetzt raus aus der Abstiegszone

Fußball-Hessenligist SV Unter-Flockenbach will den Schwung aus dem letztwöchigen Auswärtssieg beim SV Steinbach mit in die nächsten zwei Partien gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib nehmen. „Wir haben uns die Chance erarbeitet, ins untere Mittelfeld der Tabelle vorzustoßen und uns dort festzusetzen“, macht Teammanager Markus Müller klar. „Die Stimmung in der Mannschaft nach dem verdienten Sieg in Steinbach ist natürlich gut“, sagt Müller vor dem kommenden Heimspiel am Samstag, 15.30 Uhr, gegen den FSV Wolfhagen und macht klar: „Wir treffen jetzt zu Hause auf eine Mannschaft, die hinter und steht. Und am Wochenende drauf ist das Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht TSV Steinbach Haiger II. Das sind nun zwei ganz wichtige Partien, in denen wir Punkte holen und die Abstiegszone verlassen können.“