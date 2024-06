Hessenliga: Spielplan für den SV Unter-Flockenbach hat Tücken

Der Spielplan in der Fußball-Hessenliga ist draußen – und beim SV Unter-Flockenbach mussten sich die Verantwortlichen nach der Durchsicht erst einmal sortieren. Nach einem Jahr in der Verbandsliga Süd ist für den Aufsteiger die Rückkehr in die Hessenliga zwar kein absolutes Neuland, wie es 2022 noch war, aber dennoch gibt es einige Unbekannte. Und dazu einen, nennen wir es mal unglücklichen Spielplan mit Tücken. In diesem Jahr hat der SV Unter-Flockenbach nämlich 14 Heimspiele, 2025 sind es dann nur noch fünf.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

SVU-Manager Rana Nag musste sich auch erst einmal mit dem Spielplan befassen. Fest steht jedoch für ihn: „Wir müssen sofort hundertprozentig reinkommen. Uns bleibt keine Zeit.“ Im ersten Hessenliga-Jahr hielten sich die Unter-Flockenbacher zunächst mit dem Punkten zurück und gerieten dadurch ins Hintertreffen. Die Hypothek war in der Rückrunde nicht mehr aufzuholen, auch wenn es am Ende sogar fast noch gereicht hätte.

Saisonstart bereits am 27. Juli

Aus dem Abstieg will der SVU Lehren ziehen. Und so wurde der Mannschaft zum Trainingsbeginn am Montag noch einmal eingetrichtert, wie wichtig eine gute Vorbereitung und dann der Start sind. Los geht es bereits am Samstag, 27. Juli, mit einem Auswärtsspiel beim FSV Fernwald. Am Samstag, 3. August, kommt der VfB Marburg, bevor es dann zum TSV Stadtallendorf geht. Am Mittwoch, 14. August, gastiert die neu in die Hessenliga eingruppierte U21-Mannschaft des Zweitligisten SV Darmstadt 98. Während die Unter-Flockenbacher die beiden Auswärtsgegner noch kennen, sind Marburg und die kleinen „Lilien“ völlig unbekannte Gegner. Die Heimspiele sollen in der Regel samstags um 15 Uhr ausgetragen werden, damit wie bisher anschließend die Frauenmannschaft des SVU spielen kann.

In der Hessenliga sind in der Saison 2024/2025 19 Mannschaften am Start, eine mehr als bislang. Das liegt an der Aufnahme der Darmstädter. Vor zwei Jahren waren es sogar 20 Mannschaften, wovon vier direkt abstiegen. Neben dem SV Unter-Flockenbach erwischte es auch SV Neuhof, SV Rot-Weiß Hadamar und TSV Steinbach II, der jetzt wie der SVU den sofortigen Wiederaufstieg schaffte. FSV Wolfhagen und TuS Hornau, die sich in der Relegation durchsetzte, sind ebenfalls aufgestiegen. Einen hessischen Absteiger aus der Regionalliga Südwest gab es nicht. Nicht mehr dabei sind Regionalliga-Aufsteiger FC Gießen sowie die Absteiger TuS Dietkirchen, 1. FC Erlensee und Viktoria Griesheim. Türk Gücü Friedberg, KSV Baunatal, FC Bayern Alzenau, SC Hanau, FC Eddersheim, Hünfelder SV, SV Weidenhausen, Rot-Weiß Walldorf, SC Waldgirmes, 1. Hanauer FC und SV Steinbach spielen weiterhin in der Hessenliga.

Am Saisonfinale spielfrei

Letzter Spieltag für den SVU in diesem Jahr ist am 7. Dezember – wieder gegen den FSV Fernwald. Die Winterpause endet am 15. Februar mit dem Spiel beim FC Bayern Alzenau. Am letzten Spieltag der Saison am 31. Mai sind die Unter-Flockenbacher spielfrei. Sie bestreiten ihr letztes Rundenspiel am 24. Mai beim Meisterschaftsfavoriten Türk Gücü Friedberg und können anschließend, sollte es wieder eng werden, nicht mehr in den Kampf um den Klassenerhalt eingreifen.

Doch so weit denkt SVU-Manager Nag erst mal nicht. Der Fokus liegt jetzt erst mal auf einer guten Vorbereitung, die war im Aufstiegsjahr nämlich nicht optimal. Zum Trainingsstart waren alle Spieler fit. Die Trainer Dalio Memic und Nico Hammann wünschten sich in diesem Jahr ein Trainingslager (wie vor zwei Ehren in Edenkoben), was der SVU ihnen auch erfüllen kann. Zum Ende der Vorbereitung geht es von Freitag bis Sonntag diesmal nach Bad Hersfeld.

Zwei Spieler werden noch gesucht