Hessenliga: Die Serie des SV Unter-Flockenbach ist gerissen

Sieben Spiele in Folge war der SV Unter-Flockenbach in der Fußball-Hessenliga ungeschlagen, doch diese Serie hat am Samstag ein Ende gefunden. Um den Lauf der Talemer zu unterbrechen, bedurfte es allerdings schon des Tabellenführers. Bei Herbstmeister Rot-Weiß Walldorf mussten sich die „Flockies“ mit 0:3 geschlagen geben.