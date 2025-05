Das war's für den SV Unter-Flockenbach mit der Hessenliga

Unter-Flockenbach. Der SV Unter-Flockenbach muss nach nur einer Hessenliga-Saison wieder den Gang in die Verbandsliga antreten. Was sich in den letzten Wochen angedeutet hatte, wurde am Sonntag im letzten Flockies-Auftritt durch das 2:5 (0:4) bei Türk Gücü Friedberg quasi besiegelt. Der SVU ist als 15. zwar punktgleich mit dem VfB Marburg (Samstag 0:0 in Weidenhausen), hat bei ausgeglichenem direktem Vergleich (3:3, 0:0) vor dem letzten VfB-Spiel bei Absteiger SV Steinbach aber ein um 14 Tore schlechteres Torverhältnis.