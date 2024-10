Hessenliga: SV Unter-Flockenbach empfängt Türk Gücü Friedberg

Die Hessenliga-Fußballer des SV Unter-Flockenbach haben vier Spiele in Folge gewonnen. Vor allem in der Offensive glänzte das Team des Trainerduos Dalio Memic und Nico Hammann. In den vier Partien erzielten die Unter-Flockenbacher 14 Tore. Coach Memic ist deshalb auch hochzufrieden: „Die Mannschaft hat gute Leistungen gezeigt, so kann es weitergehen, auch wenn wir wissen, dass der nächste Gegner ein großes Kaliber ist.“