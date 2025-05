Im Keller wird es für den SV Unter-Flockenbach noch enger

Unter-Flockenbach. Der SV Unter-Flockenbach bleibt in der Fußball-Hessenliga auch im zehnten Spiel in Folge sieglos. Am Sonntag verlor das Team von Trainer Dalio Memic im Kellerduell beim FSV Wolfhagen trotz früher Führung mit 1:3 (1:1) und sieht seine Felle im engen Abstiegskampf immer weiter davonschwimmen. „Wir machen das schnelle 1:0, sind danach richtig gut im Spiel – verpassen es aber, das mögliche 2:0 nachzulegen“, haderte der Sportliche Leiter Markus Müller nach der Niederlage beim direkten Abstiegsrivalen, der dadurch vor den je drei letzten Partien für beide Teams bis auf einen Punkt an den Tabellen-14. heranrückte.