Drei ganz wichtige Punkte für den SV Unter-Flockenbach

Neben dem Geschehen auf dem Kunstrasenplatz am Wetzelsberg sorgte auch eine Person am Samstag für Unterhaltungswert: Valentin Plavcic, Trainer des FSV Wolfhagen, trieb seine Schützlinge unermüdlich an – lautstark und gestenreich. Doch all die Emotionen reichten den Nordhessen nicht, um bei ihrer weitesten Auswärtsfahrt in der Fußball-Hessenliga Zählbares mitzunehmen. Der SV Unter-Flockenbach setzte sich vor heimischem Publikum hochverdient mit 3:1 durch und kletterte zumindest zwischenzeitlich auf den zehnten Tabellenplatz.