Warum der SVU trotz Platz sieben weiter nach unten schauen muss

Die Fußballer des SV Unter-Flockenbach haben zuletzt drei Spiele in Folge gewonnen und sind in der Tabelle der Hessenliga auf den siebten Tabellenplatz geklettert. Am Samstag (15.30 Uhr) empfängt die Mannschaft des Trainergespanns Dalio Memic und Nico Hammann auf dem Kunstrasen am Wetzelsberg nun den Ligadritten SC Waldgirmes.