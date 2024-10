SVU gewinnt auch beim TSV Steinbach Haiger II

Die Fußballer des SV Unter-Flockenbach haben ihre Siegesserie in der Hessenliga am Sonntag fortgesetzt und sind in der Tabelle auf den siebten Rang geklettert. Die Stimmung beim Aufsteiger war nach dem 4:2 (2:2)-Auswärtssieg beim Schlusslicht TSV Steinbach Haiger II entsprechend prächtig. Es war der dritte Sieg in Folge.