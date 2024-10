Zum ersten Mal in dieser Saison ist der SVU der Favorit

Foto: Fritz Kopetzky

Leon Gelzenlichter zählte beim jüngsten 3:1-Sieg des SVU gegen Mitaufsteiger Wolfhagen nicht nur zur Startelf, sondern auch zu den Torschützen. Da das Trainergespann Memic/Hammann der siegreichen Elf weiter das Vertrauen schenken will, dürfte Gelzenlichter auch am Sonntag in der Startelf sehen.