SV Unter-Flockenbach spielt in Waldgirmes wie ein Absteiger

Unter-Flockenbach. In der Vorstellung war die Sache einfach: Der SV Unter-Flockenbach reist zum in letzter Zeit chronisch erfolglosen SC Waldgirmes, nimmt die Punkte mit und macht einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt. Bisweilen klaffen Vorstellung und Realität aber weit auseinander, denn am Ende durfte sich Waldgirmes freuen, die mit einem deutlichen 5:0-Heimerfolg die letzten theoretischen Zweifel am Verbleib in der Fußball-Hessenliga wegwischten, während beim SVU das Kellerlicht deutlich heruntergedimmt wurde.