Fehlstarts für SV Unter-Flockenbach in beiden Hälften

Hünfeld. Schon der Start ins Hessenliga-Gastspiel beim Hünfelder SV misslang den Fußballern des SV Unter-Flockenbach am Samstag völlig. „Wir fangen uns in den ersten fünf Minuten zwei halbe Eigentore. Das hatten wir uns natürlich ganz anders vorgenommen“, blickte SVU-Trainer Dalio Memic auf eine fatale Startphase im zweiten Ligaspiel nach der Winterpause, in der der Aufsteiger vor rund 200 Zuschauern am Hünfelder Kunstrasen frühzeitig auf die Verliererstraße geriet.