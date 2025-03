SV Unter-Flockenbach will den „Puffer“ nach unten weiter ausbauen

Unter-Flockenbach. Das 2:5 beim Hünfelder SV war für Fußball-Hessenligist SV Unter-Flockenbach ein ziemlicher Dämpfer. „Mit zehn schwachen Minuten zu Beginn jeder Halbzeit haben wir das Spiel leider sehr schnell aus der Hand gegeben“, blickt Defensivspieler Max Heckhoff auf den missglückten Auswärtsauftritt, der vor allem eine Erkenntnis mit sich brachte: „Jeder weiß jetzt noch mal umso mehr, dass wir in jedem Spiel von Beginn an einhundert Prozent geben müssen – dass nur 80, 90 Prozent in keinem Spiel reichen werden“, erklärt der 23-Jährige. Und das gilt nicht zuletzt für das Heimspiel an diesem Samstag, wenn ab 15.30 Uhr mit dem TuS Hornau der Tabellenletzte in Hessens Oberhaus seine Aufwartung macht.