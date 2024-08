Hessenliga: SV Unter-Flockenbach unternimmt den fünften Anlauf

Noch wartet der SV Unter-Flockenbach in der Fußball-Hessenliga auf den ersten Sieg in der neuen Spielklasse. Am Mittwochabend reichte es für das Team von Dalio Memic/Nico Hammann vor eigenem Publikum nur zu einem 1:1 gegen die U21 Mannschaft von Darmstadt 98. Am Samstag empfangen die Unter-Flockenbacher um 15.30 Uhr zu Hause den Hünfelder SV.

„Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn wir am Mittwoch den Dreier geholt hätten. Aber das 1:1 geht dann letztlich auch in Ordnung. Darmstadt hat die erste Spielhälfte bestimmt, wir den zweiten Durchgang“, sagt Dalio Memic. Der Coach macht klar: „Man hat bei uns in der ersten Halbzeit noch die Unsicherheit, die es nach den ersten drei Spielen gab, deutlich gespürt. Doch nach dem 0:1 war die Mannschaft wie ausgewechselt. Da haben die Jungs dann wirklich gezeigt, dass sie Hessenliga spielen können. Wir waren nach dem Ausgleich am Siegtreffer dran, schade, dass es nicht mehr mit dem Tor geklappt hat.“

Gegen den Hünfelder SV nehmen die Unter-Flockenbacher nun den nächsten Anlauf. Memic ist sehr zuversichtlich, dass es dann mit den ersten drei Zählern klappen wird. „Wenn wir die Leistung der zweiten Hälfte aus dem Darmstadt-Spiel für 90 Minuten wiederholen können, holen wir den Dreier“, sagt der Coach.

Der Hünfelder SV ist tatsächlich auch nicht so gut in die Saison gestartet. Wie der SVU holte das Team von Trainer Johannes Helmke in den ersten drei Spielen nur einen Punkt. Am Mittwoch gab es dann für die Hünfelder allerdings den Befreiungsschlag. Der SV besiegte zu Hause den SV Steinbach mit und schaffte damit erst einmal den Sprung ins Tabellenmittelfeld. In der vergangenen Saison belegten die Hünfelder in der Hessenliga den ordentlichen siebten Platz.