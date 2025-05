SV Unter-Flockenbach: Erleichtert, aber auch gebeutelt

Unter-Flockenbach. „Erleichterung in der ganzen Mannschaft“ – das war es, was sich laut Dalio Memic nach dem Ende der langen Durststrecke bei den Hessenliga-Fußballern des SV Unter-Flockenbach in erster Linie einstellte. Mit dem jüngsten 2:0-Sieg im Heimspiel über Schlusslicht TSV Steinbach Haiger II feierten der SVU und sein Trainer nach zehn sieglosen Spielen am Stück endlich wieder ein Erfolgserlebnis – und wollen nun im vorletzten Saisonspiel am Samstag um 15.30 Uhr beim SC 1929 Waldgirmes entsprechend nachlegen, um das Abstiegsgespenst womöglich vollends zu vertreiben.