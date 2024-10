Überzeugender Heimsieg des SV Unter-Flockenbach

An mangelnder Unterstützung des mitgereisten Anhangs lag es ganz gewiss nicht, dass der SC Waldgirmes am Ende mit einer 2:4-Niederlage im Gepäck den Heimweg antreten musste. Mit Bannern, einer Trommel und lautstarken Gesängen versuchten sie, die Mittelhessen nach vorn zu peitschen. Das alles half nichts, denn der SV Unter-Flockenbach zeigte eine überzeugende Leistung, feierte den vierten Sieg in Folge und machte in der Tabelle der Fußball-Hessenliga weiter Boden gut.