SV Unter-Flockenbach: Ohne Arthee, wieder mit Arikan

Unter-Flockenbach. „Wenn man sich die Gegentore anschaut, denkt man sich nur: Was passiert da bloß immer?“ Dalio Memic, Trainer von Fußball-Hessenligist SV Unter-Flockenbach, konnte nach dem Spektakel beim 1. Hanauer FC, wo der SVU ein 0:2 in kürzester Zeit spät gedreht hatte, um in der Nachspielzeit noch das 3:3 zu kassieren, teilweise nur mit dem Kopf schütteln.