Wieder eine unnötige Niederlage für den SV Unter-Flockenbach

Der SV Unter-Flockenbach musste am Sonntagnachmittag wieder einen Dämpfer hinnehmen. Der Aufsteiger unterlag in einem Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenregion der Fußball-Hessenliga beim SV Weidenhausen mit 2:4 (2:1). In der Tabelle bleiben die „Flockies“ somit auf dem 14. Rang und damit auf einem nominellen Abstiegsplatz.