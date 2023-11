Müslüm Arikan ist der Flügelflitzer des SV Unter-Flockenbach

Der Abstieg in der Vorsaison war bitter. Ein Punkt fehlte dem SV Unter-Flockenbach zum Relegationsplatz und zur Chance, als Aufsteiger den Verbleib in der Fußball-Hessenliga zu packen. Die Rettung gelang schließlich dem so knapp vor dem SVU platzierten TuS Dietkirchen, der im Relegationsfinale auf dramatische Weise im Elfmeterschießen gegen die SG Bornheim gewann.