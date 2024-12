Muss der SV Unter-Flockenbach den Torwart wechseln?

Für Hessenligist SV Unter-Flockenbach ist es das abschließende Spiel in diesem Fußballjahr. Das Team des Trainergespanns Dalio Memic und Nico Hammann empfängt am Samstag, 15 Uhr, den Tabellendritten FSV Fernwald. Den beiden Trainern gehen aber die Spieler aus. „Wir sind schon froh, dass nach der Partie dann Winterpause ist. Für das Spiel am Samstag sieht es wirklich nicht gut aus“, sagt Coach Dalio Memic.