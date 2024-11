SV Unter-Flockenbach bezahlt den Pokalsieg teuer

Fußball-Hessenligist SV Unter-Flockenbach hat seine Pokalaufgabe souverän gelöst. Das Team des Trainergespanns Dalio Memic und Nico Hammann gewann am Mittwochabend beim Gruppenligisten Eintracht Wald-Michelbach mit 4:1 (0:0) und steht damit in der Runde der besten acht Teams. Einziger Wermutstropfen: Torhüter Arthur Kovis verletzte sich schwer. Am Samstag empfangen die Unter-Flockenbacher um 15.30 Uhr in der Liga Eintracht Stadtallendorf.