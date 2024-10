Höchste Pleite in der Unter-Flockenbacher Hessenliga-Geschichte

Als Schiedsrichter Simon Wölflinger den Schlusspfiff ertönen ließ, war es für die Fans des SV Unter-Flockenbach wohl eher eine Erlösung, denn es war das akustische Signal dafür, dass weiteres Ungemach an diesem Nachmittag nicht mehr passieren wird. Der Schlusspfiff beendete eine denkwürdige Partie, an deren Ende die höchste Niederlage der „Flockies“ in deren Geschichte in der Fußball-Hessenliga stand: Vor heimischer Kulisse kamen die Talemer gegen das Spitzenteam des FC Bayern Alzenau mit 0:7 heftig unter die Räder.