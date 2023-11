SV Unter-Flockenbach gewinnt das Derby gegen Wald-Michelbach

Fußballspiele zwischen SV Unter-Flockenbach und Eintracht Wald-Michelbach sind immer ihr Eintrittsgeld wert. So hielt auch das Verbandsliga-Derby am Freitagabend, was es versprach: Wald-Michelbach bohrte mit Bravour das dickste Brett der Verbandsliga, kam aber nicht ganz durch. Der SV Unter-Flockenbach feierte nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte einen nicht unverdienten 3:2-Heimsieg und bleibt damit unbesiegt an der Tabellenspitze.