Verbandsliga: SV Unter-Flockenbach will Dreier nachlegen

Die Stimmung beim Fußball-Verbandsligisten SV Unter-Flockenbach ist sehr gut. Der 1:0-Heimerfolg am vergangenen Samstag über RW Walldorf II hat beim Spitzenreiter doch für ein wenig Erleichterung gesorgt. Denn die Ergebnisse in der Vorbereitung stimmten nicht wirklich. Beim Neustart gab es beim SC Dortelweil ein 2:2. Nun aber einen Dreier.

„Der Sieg hat sehr gutgetan“, sagt auch Nico Hammann, der zusammen mit Dalio Memic die Mannschaft trainiert. Der Spielertrainer macht klar: „Vor allem eben die Art und Weise, wie wir gespielt haben, lässt einen dann doch sehr zufrieden zurück. Spielerisch vor allem war das wirklich sehr gut. Bei besserer Chancenverwertung hätten wir sicherlich nicht so lange bangen müssen, wäre es ein ruhigeres Spiel geworden. Die Möglichkeiten, die Partie früher zu entscheiden, waren da.“

Heimstarke Germania

Der Kader ist nahezu vollzählig. Unter der Woche meldete sich auch Marcel Petrinec wieder im Training zurück. Der Keeper fehlte längere Zeit wegen einer Verletzung am Daumen. „Nun kann unser Torwarttrainer Nicolas Schütz sich wieder zurücklehnen“, schmunzelt Hammann. Schütz stand in den vergangenen Partien als Ersatztorwart Gewehr bei Fuß. Petrinec übernimmt in der Auswärtspartie der „Flockies“ am Sonntag, 14.30 Uhr bei Germania Ober-Roden die Rolle der Nummer zwei im Tor. „Marcel war ja jetzt länger weg und Arthur Kovis hat in den vergangenen Spielen richtig gut gehalten. Da wird sicher im Tor nicht gewechselt“, betont Hammann.

In Ober-Roden erwartet der Unter-Flockenbacher Spielertrainer wieder eine „sehr schwierige Partie“. „Gerade zu Hause ist die Germania schwer zu bespielen. Außerdem hat Ober-Roden mit Colin Falk vorne einen Torjäger, der aus dem Nichts Tore erzielen kann. Das ist sicherlich ein sehr unangenehmer Gegner“, sagt Hammann. Die Germania belegt aktuell den achten Tabellenplatz. Mit 29 Punkten hat das Team aus Ober-Roden sechs Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der SV Unter-Flockenbach liegt souverän an der Tabellenspitze. Das Team hat mit 54 Punkten einen Puffer von zwölf Zählern auf den ersten Konkurrenten SV Pars Neu-Isenburg (42), der aber noch ein Nachholspiel absolvieren muss. „Wir gucken weiter nur auf uns, wollen unsere Spiele gewinnen“, sagt Hammann. Das Hinspiel zu Hause gegen Ober-Roden gewann der SV Unter-Flockenbach mit 4:2. Die Germania hat in den letzten fünf Partien nur einen Sieg geholt, spielte zuletzt beim VfR Fehlheim 1:1. bol

ET Wald-Michelbach - FFV Sportfreunde Frankfurt (Samstag, 16 Uhr)

Zweites Heimspiel in Folge für Fußball-Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach: Die Überwälder empfangen am Samstag um 16 Uhr Schlusslicht FFV Sportfreunde Frankfurt. Die Gäste sind abgeschlagen Tabellenletzter und haben gerade einmal sechs Punkte. „Sechs Punkte, einer davon ist von uns“, sagt ETW-Sportdirektor Amir Imsirovic, dessen Mannschaft in der Hinrunde nur zu einem 1:1-Unentschieden kam. Der ETW-Funktionär rätselt: „Die Sportfreunde liegen uns nicht, wir haben uns gegen diese Mannschaft immer schwergetan“. Er erwartet wieder ein herausforderndes Spiel gegen einen Gegner, der durchaus Qualität habe.

Foto: Fritz Kopetzky Jens Bundschuh klärt mit dem Kopf: Eintracht Wald-Michelbach zeigte zuletzt beim 3:1-Sieg gegen die SG Bornheim ein sehenswertes Spiel. An diese Leistung soll am Samstag angeknüpft werden. Bild: Fritz Kopetzky

Wald-Michelbach gewann in diesem Jahr bislang alle Spiele und arbeitete sich in der Tabelle auf Platz sieben vor – mit Tendenz nach oben. „Unsere Spieler ziehen alle mit, das Engagement ist lobenswert“, sagt Imsirovic und schätzt vor allem die Leistung der Nachwuchsspieler. Yannick Marx, Yanic Siefert und Luca Ernst konnten in den vergangenen Wochen überzeugen. „Yanic war im Pokal überragend, er hat Zukunft“, sagt der Sportdirektor. „Und Luca hat eine super Entwicklung genommen. Die Jungs haben Qualität und sind hoch motiviert.“

Die Wald-Michelbacher sind auf diese Weise in der Lage, den Ausfall des zentralen Offensivspielers Noah Hannawald einigermaßen zu überbrücken. Hannawald verletzte sich vor zwei Wochen am Auge und bekam vom Arzt vorübergehend ein Sportverbot. Die Mannschaft funktioniert trotzdem und lieferte sich etwa am vergangenen Samstag zu Hause gegen die SG Bornheim ein sehenswertes Verbandsligaspiel beim 3:1-Sieg. „Das war ein tolles Spiel von beiden Seiten“, sagt Imsirovic und hofft, dass sein Team gegen Frankfurt ähnlich leidenschaftlich agiert. jaz

VfB Ginsheim - SG Wald-Michelbach (Sonntag, 15 Uhr)

Die SG Wald-Michelbach kam im Derby gegen die FSG Riedrode nach fünf Niederlagen in Folge wieder zu drei Punkten in der Fußball-Gruppenliga. Die Partie endete nach spannender Schlussphase 4:2 für den Aufsteiger. „Wir haben wieder etwas Selbstvertrauen getankt“, sagt SGW-Abteilungsleiter Dimitri Loenko, dessen Elf am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenvorletzten VfB Ginsheim antreten muss. Die Wald-Michelbacher wollen dann drei Punkte nachlegen.

Foto: Marco Schilling Hinter dem Einsatz von Torwart Sven Helfrich steht ein Fragezeichen. Bild: Marco Schilling

Der VfB Ginsheim konnte vor zwei Wochen mit einem 3:1-Auswärtserfolg gegen den FC 07 Bensheim allerdings wieder etwas Hoffnung schöpfen im Kampf um den Klassenerhalt. „Ginsheim hat den Anschluss geschafft“, sagt Loenko und warnt außerdem: „Sie haben sich vergangene Woche mit einem ehemaligen Profi verstärkt.“ Der Abteilungsleiter erachtet den VfB Ginsheim durchaus als starke Truppe: „Das ist eine junge Mannschaft. Vielleicht hat Ginsheim in der Hinrunde die Erfahrung etwas gefehlt.“