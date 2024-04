ETW marschiert weiter, Nico Hammann rettet dem SVU einen Punkt

Fußball-Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach bleibt auf Erfolgskurs. Die Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger kam am Samstag vor rund 180 Zuschauern zu einem verdienten 4:0 (1:0)-Erfolg gegen TS Ober-Roden. Die Gastgeber hatten es zunächst aber schwer gegen jenes Team, welches vor Wochenfrist Spitzenreiter SV Unter-Flockenbach die zweite Saisonniederlage beibrachte.

Die abstiegsgefährdete TS ging entsprechend selbstbewusst in die Partie, war technisch stark und spielte mit hohem Engagement. Die Eintracht indes überzeugte einmal mehr mit einer stabilen Defensive, Jens Bundschuh und Luca Ernst waren in der Innenverteidigung die zentralen ETW-Spieler. Offensivspieler Noah Hannawald wurde nach mehrwöchiger Verletzungspause gegen Ende des Spiels eingewechselt und hatte direkt gute Torchancen.

„Wir sind als Mannschaft breit aufgestellt und schwer auszurechnen“, sagte ETW-Pressesprecher Lothar Strusch. In der Tat hatte es Ober-Roden schwer mit dem schnellen Spiel der Gastgeber – vor allem auf den Außenbahnen. Doch Torchancen waren zunächst eher rar gesät. Cermjani mit genauem Pass auf Yannick Marx sorgte in der für ein erstes Raunen im Publikum (8.). TS-Keeper Niklas Schwaar aber parierte aus kurzer Distanz. Ernst erkämpfte sich wenig später im Mittelfeld den Ball und machte auf Außen Druck. Den anschließenden Schuss des ETW-Talents konnte Schwaar nicht festhalten, Klinger setzte nach und erzielte das 1:0 (17.).

Yannick Marx auf Vorarbeit von Klinger kam später zur nächsten Torgelegenheit, Schwaar aber war wieder zur Stelle (21.). Cermjani setzte in der 31. Minute Florian Butscher mit einem Flachpass in Szene – Schwaar hielt erneut. Sevket Yildirim, einer der besten Spieler bei den Gästen, prüfte im Gegenzug ETW-Torwart Gärtner mit einem Kopfball.

Die zweite Halbzeit war nicht weniger intensiv. „Beide Mannschaften hatten sich viel vorgenommen und waren hellwach“, so Strusch. Und die Eintracht legte nach. Klinger kam im Mittelfeld an den Ball, nahm Maß und traf aus etwas zwölf Metern unhaltbar zum 2:0. Ober-Roden hielt weiter dagegen, investierte viel. Die Eintracht aber hatte Chancen. ETW-Keeper Marvin Gärtner (58.) wäre mit einem weiten Abschlag fast das 3:0 gelungen, Yannick Marx (61.) wurde geblockt und Butscher im Nachsetzen scheiterte knapp. Unmittelbar danach schoss Butscher auf Zuspiel von Ernst nur wenige Zentimeter übers Tor. In der 74. Minute war es dann aber soweit: Cermjani erhöhte auf Vorarbeit von Butscher sehenswert auf 3:0. Kurz vor Schluss legte Lars-Eric Schwinn nach einem Konter sogar noch das 4:0 nach (87.).

„Wir haben viel investiert und unser Spiel auf den Platz gebracht“, lobte ETW-Coach Ripperger. „Es herrscht eine außergewöhnlich gute Stimmung in unserer Mannschaft und deshalb funktioniert sie auch sehr gut“. TS-Trainer Bastian Neumann hingegen haderte: „Wir haben unsere Möglichkeiten nicht auf den Platz gebracht“. jaz

Eintracht Wald-Michelbach: Gärtner; Möldner, F. Marx, Bundschuh, Y. Marx (ab 76. Siefert), Sachs (ab 71. Fischer), Klinger (ab 76. Schwinn), Cermjani (ab 83. Hannawald), Ernst, Butscher (ab 83. Reeg), Siby.

Tore: 1:0, 2:0 Klinger (17., 52.), 3:0 Cermjani (74.), 4:0 Schwinn (87.). – Schiedsrichter: Boike. – Zuschauer: 180. – Beste ETW-Spieler: Bundschuh, Ernst, Klinger, Y. Marx.

1. FCA Darmstadt - SVU 2:2 (2:0)

Beinahe hätte es Fußball-Verbandsligist SV Unter-Flockenbach erneut bei einem abstiegsbedrohten Team erneut erwischt: 13 Tage nach dem 0:1 bei der TS Ober-Roden sah es für das Team des Trainerduos Dalio Memic/Nico Hammann am Samstag in der Auswärtspartie beim 1. FCA 04 Darmstadt lange nach einer erneuten Niederlage aus. Doch letztlich sicherte sich der Tabellenführer beim 2:2 (0:2) vor 100 Zuschauern doch noch einen Zähler. Der Vorsprung auf die Konkurrenz bleibt trotz des erneuten Punktverlusts groß.

„Ich denke, wir können dann doch noch von einem gewonnenen Punkt sprechen. So wie es gelaufen ist, gibt uns das Ergebnis weiter Selbstvertrauen“, sagte Nico Hammann nach dem Remis. Der Spielertrainer betonte: „Der Gegentreffer zum 0:1 hat uns völlig aus dem Takt gebracht. Das war gerade in der ersten Halbzeit das Schlechteste, was wir in dieser Saison gezeigt haben.“

Hammann selbst nahm zunächst auf der Bank Platz. Torjäger Lotfi Graidia, der noch gegen Ober-Roden nicht gespielt hatte, kehrte in die Startelf zurück. Dort standen diesmal auch Fabio Hechler und Jan Mayer.

Die „Flockies“ hatten nach vier Minuten die erste Großchance, Graidia scheiterte völlig frei am FCA-Schlussmann Filipe Dias Alonso (4.). „Wenn wir diese Möglichkeit gleich zu Beginn genutzt hätten, dann wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen“, befand Hammann später. Stattdessen gingen die Darmstädter mit 1:0 in Front: Bei dem Schuss aus 18 Metern von Fagner Antonio Ramos war SVU-Keeper Arthur Kovis chancenlos (16.).

Foto: Fritz Kopetzky Spielertrainer Nico Hammann sorgte per Freistoß fürs 2:2.

Die Flockenbacher waren danach mächtig von der Rolle. Der 1. FCA, der aus zahlreichen brasilianischstämmigen Akteuren besteht, machte weiter Druck. Vinicius Freitas Borges erhöhte nur drei Minuten nach dem Führungstreffer mit einem Knaller aus 30 Metern auf 2:0 (19.). Und der Ligaprimus kassierte beinahe auch noch den dritten Gegentreffer: Ein Schuss von Denilson Rodrigues Santos ging nur knapp vorbei (23.). Victor Tavares Vieria scheiterte später am Unter-Flockenbacher Torwart, der mit einer tollen Parade einen noch höheren Rückstand verhinderte (37.).

In der Halbzeit reagierte der Spitzenreiter. Hammann kam für den glücklosen Graidia und Gelzenlichter ersetzte Kougang. Der SVU hielt nun auch deutlich besser dagegen. Doch offensiv fehlte weiter die Durchschlagskraft. Der Schuss von David Zyprian war zu harmlos (71.). Erst in der Schlussphase gab der Tabellenführer richtig Gas. Marius Kamuff gelang nach einem Gewühl im Darmstädter Strafraum der Anschlusstreffer – 1:2 (88.). Die Platzherren zeigten plötzlich Nerven. In der Nachspielzeit bekam der SVU noch einmal einen Freistoß zugesprochen. Hammann schnappte sich den Ball und versenkte das Spielgerät im rechten unteren Eck zum umjubelten 2:2 (90.+3). Kurz danach war die Partie aus.

„Wir haben uns den Rückstand selbst eingebrockt. Aber wir sind dann noch einmal zurückgekommen. Und die Freude darüber überwiegt mehr als die Tatsache, dass wir nicht gut gespielt haben“, sagte Hammann. bol

SV Unter-Flockenbach: Kovis; Mayer, Kougang (46. Hammann), Unrath, Hebling, Zyprian, Kamuff, Hechler (78. Chatzigiannakis), Nag (69. Schneider), Arikan (69. Paschaloglou), Graidia (46. Gelzenlichter).

Tore: 1:0 Ramos (15.), 2:0 Borges (18.), 2:1 Kamuff (88.), 2:2 Hammann (90.+3). – Schiedsrichter: Ebeling (Eltville). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Hammann, Zyprian - Ramos, Borges.

SG Langstadt/Babenhausen - SGW 4:2 (3:0)

Fußball-Gruppenligist SG Wald-Michelbach musste sich am Sonntagnachmittag bei Spitzenreiter SG Langstadt/Babenhausen mit 2:4 (0:3) geschlagen geben. Der Aufsteiger aus dem Überwald verkaufte sich beim Favoriten aber durchaus ordentlich.

Die Wald-Michelbacher waren ersatzgeschwächt ins Match gegangen: Daniel Jahn und Jonas Ripper waren nicht mit von der Partie. SGW-Vorstandsmitglied Andre Roth konnte dann auch angesichts der angespannten Personalsituation in seinem Team gut mit dem Ergebnis leben. „Das ist ein gerechtes Ergebnis – mehr war für uns nicht drin“.

Die SG Langstadt/Babenhausen habe sich als würdiger Meisterschaftsanwärter erwiesen, stünde zurecht ganz oben in der Tabelle, sagte Roth. „Wenn es uns gelungen wäre, das 0:0 möglichst lange zu halten, dann wäre vielleicht etwas zu holen gewesen“, führte der Funktionär weiter aus. Doch nach 20 Minuten lagen die Gäste mit 0:2 zurück.

Das 0:1 sei schwer zu verteidigen gewesen, berichtete Roth – weil Langstadt/Babenhausen den Ball geschickt über die Abwehr der SG Wald-Michelbach beförderte, beim Torabschluss sei dann die Qualität des Spitzenreiters voll zur Geltung gekommen, sagte Roth. Adrian Postall zeichnete für die Führung nach elf Minuten verantwortlich.

Das 2:0 für Langstadt/Babenhausen war unterdessen Resultat eines laut Roth strittigen Elfmeters. Das 3:0 der Gastgeber war einem leichten Ballverlust der SGW unmittelbar vor dem Tor geschuldet. Das 4:0 legte der Primus dann schnell nach, nach einem starken Pass direkt in den Strafraum der Gäste. „Dann hat Langstadt/Babenhausen nur noch das investiert, was es musste“, sagte Roth.

Die SG aber kämpfte und kam zum Anschluss. Philip Trares verkürzte im Nachsetzen auf 1:4, nachdem Lammer zuvor den Pfosten getroffen hatte. Das 2:4 markierte der gefoulte Lammer nach einem Foul des Torwarts der SG Langstadt/Babenhausen per Foulelfmeter souverän und sicher. Zu mehr reichte es für die SG aber nicht mehr. jaz

SG Wald-Michelbach: Florig, Gölz (ab 46. Minuth), Trares (ab 66. Nino Sattler), Schmitt, Lammer, Schmidt, Oberle, Franck, Trautmann, Fischer, Ingo Dörsam.